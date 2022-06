Elior Group : nomination annoncée

(Boursier.com) — Elior Group annonce la nomination de Joanne Deval au poste de Directrice du digital et des systèmes d'information. Rattachée à Bernard Gault, directeur général d'Elior Group par intérim, elle rejoint le Comité Exécutif du Groupe.

Joanne Deval a une expérience de plus de vingt ans dans les domaines de la transformation numérique, de l'innovation et des systèmes d'information. Elle a réalisé la plus grande partie de sa carrière au sein d'Air Liquide : après trois années comme Cheffe de Produit, elle devient, en 2010, Directrices des risques pour les activités industrielles européennes. Elle est ensuite nommée Directrice des bureaux locaux d'Air Liquide en Pologne et Slovaquie, avant de devenir, en 2013, CIO des activités industrielles d'Air Liquide en Europe. En 2019, elle devient CIO du Groupe Air Liquide, poste qu'elle occupait jusqu'à son arrivée chez Elior Group.