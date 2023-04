Elior Group : Le président-directeur général révise à la baisse d'importants éléments de sa rémunération

(Boursier.com) — M . Daniel Derichebourg, président-directeur général d'Elior Group, a décidé de renoncer à, ou de limiter, des éléments de sa rémunération au titre de l'exercice 2022-2023, sachant que celle-ci était par ailleurs conforme à la politique de rémunération du président-directeur général approuvée par l'assemblée générale annuelle du 23 février 2023.

Les principales révisions de rémunération s'établissent ainsi :

Renonciation à la rémunération fixe de 900.000 euros bruts ;

Plafonnement de la rémunération variable court terme à 500.000 euros bruts en cas d'atteinte à la cible des critères de performance, et à 750.000 euros bruts en cas de surperformance (soit une réduction de plus de 70% par rapport aux montants théoriques) ;

Plafonnement de la rémunération variable long terme à 750.000 euros bruts en cas d'atteinte à la cible des critères de performance, et à 1.000.000 euros bruts en cas de surperformance (soit une réduction de plus de 50% par rapport aux montants théoriques) ;

Renonciation à l'indemnité de cessation des fonctions ;

Renonciation à la rémunération au titre du mandat d'administrateur.

Daniel Derichebourg, président-directeur général d'Elior Group commente : "J'ai fait le choix de réduire ma rémunération au titre de l'exercice en cours, pourtant conforme à ce qui avait été approuvé en assemblée générale. Je ne la juge pas excessive au regard des pratiques de marché mais je considère néanmoins important de faire ce geste symbolique, et ceci pour deux raisons. La première est d'apporter ma contribution personnelle à l'effort collectif de redressement de nos marges opérationnelles. La seconde est de manifester l'alignement de mes décisions managériales avec mes intérêts en tant qu'actionnaire de référence, et ceci au profit de l'ensemble des parties prenantes."

Faisant suite à sa nomination en qualité de Président-directeur général, le conseil d'administration d'Elior Group du 18 avril 2023 a décidé, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations, des principales modalités et conditions de rémunération de M. Daniel Derichebourg à compter de sa prise de fonctions ; ainsi que des éléments de rémunération dus à M. Bernard Gault, Président-directeur général jusqu'au 18 avril 2023.

La rémunération de M. Daniel Derichebourg est conforme à la politique de rémunération du président-directeur général approuvée par l'assemblée générale annuelle du 23 février 2023.

Il est également précisé que, conformément aux recommandations du code Afep-Medef, M. Daniel Derichebourg ne bénéficie pas d'un contrat de travail.