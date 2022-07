Elior Group : le chiffre d'affaires est de 3.419 ME, en croissance organique de 20,3%

(Boursier.com) — Elior Group publie son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022 clos au 30 juin 2022.

Le Chiffre d'affaires est de 3.419 ME, en croissance organique de +20,3% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent, portée à hauteur de +10,1% par un fort dynamisme commercial ;

-Le taux de rétention progresse de 91,3% au 31 mars 2022 à 92% au 30 juin 2022 ;

-Chiffre d'affaires du troisième trimestre de 1.180 ME, en croissance organique de 25% par rapport à la même période un an plus tôt ;

-Au troisième trimestre de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires est équivalent à 93% de celui du troisième trimestre de l'exercice 2018-2019 (pré-Covid), comparé à 87% au second trimestre ;

-À fin juin 2022, la liquidité disponible d'Elior s'élevait à 437 ME, contre 444 ME à fin mars 2022.

Confirmation des perspectives pour l'exercice 2021-2022 et des ambitions à horizon 2024...

Bernard Gault, président-directeur général d'Elior Group, commente : "Au troisième trimestre de l'exercice en cours, Elior Group confirme la bonne croissance de son activité non seulement en raison de conditions sanitaires plus favorables, mais aussi d'un fort développement commercial et une hausse du taux de rétention. Le contexte dans lequel nous opérons reste néanmoins marqué par une inflation très élevée et persistante. A cet égard, je tiens à saluer l'engagement sans faille et l'efficacité de nos équipes dans la mise en oeuvre, sur l'ensemble de nos marchés, des quatre axes du plan de redressement de nos marges opérationnelles : (1) renégociation systématique de toutes nos grilles tarifaires avec nos clients, (2) construction avec nos clients de nouvelles offres plus durables, (3) réexamen systématique du portefeuille de contrats et (4) contrôle plus strict des coûts opérationnels. En parallèle, la revue stratégique annoncée le 4 juillet a été engagée."