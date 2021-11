Elior Group : L'EBITA annuel ajusté s'inscrit à -64 ME

(Boursier.com) — Elior Group publie ses résultats non audités de l'exercice fiscal 2020-2021 clos au 30 septembre 2021. Le Chiffre d'affaires du 4ème trimestre est équivalent à 85% de celui du 4ème trimestre 2018-2019 (pré-Covid), soit un net rebond comparé aux 73-74% des 3 premiers trimestres de l'exercice. Le Chiffre d'affaires annuel s'inscrit à 3,69 MdsE, contre 3,97 MdsE en 2019-2020, soit une contraction organique limitée à 5,3%. L'EBITA ajusté est de -64 ME, soit une légère amélioration, à comparer aux -69 ME de l'an dernier, reflétant la stricte maîtrise des coûts opérationnels. Le free cash-flow ressort à + 13 ME, contre -15 ME l'an passé.

Les dépenses d'investissement sont maîtrisées à 1,7% du chiffre d'affaires. Les liquidités disponibles au 30 septembre 2021 ressortent à 539 ME, comparée aux 630 ME un an plus tôt.

Perspectives 2021-2022

Pour l'exercice 2021-2022, Elior anticipe une croissance organique d'au moins 18% et une marge d'EBITA ajusté comprise entre 2% et 2,5%, avec des capex limités à environ 2,5% des revenus.

Dans l'hypothèse où la situation sanitaire ne requerrait pas des protocoles sanitaires plus restrictifs impactant nos activités.

Ambitions à horizon 2024

"La mise à jour du plan stratégique New Elior 2024 a permis de réaffirmer nos leviers de création de valeur, définis pour 2019. Notre objectif est d'accélérer et d'amplifier notre développement pour retrouver notre niveau de chiffre d'affaires d'avant crise (4,92 MdsE en 2018-2019) avec une marge d'EBITA ajusté nettement plus élevée (3,6% en 2018 2019)" commente la direction.

-Croissance organique annuelle du CA d'au moins 7% pour 2022-2023 et 2023-2024

-Marge d'EBITA ajusté d'environ 4,6% en 2023-2024

-Croissance organique / Capex en pourcentage du CA entre x2 et x3

-Reprise de la distribution de dividendes sur la base des résultats de l'exercice 2022-2023.

Engagements RSE à horizon 2025

* -12% d'émissions de gaz à effet de serre par repas d'ici 2025, par rapport à 2020 (scopes 1-2-3).

* -30% de gaspillage alimentaire par repas d'ici 2025 par rapport à 2020.

* 80% d'électricité renouvelable d'ici 2025 et réduction des consommations énergétiques.