Elior Group : FMR LLC s'est allégé

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 17 novembre à l'AMF, la société FMR LLC a déclaré avoir franchi en baisse, le 12 novembre, les seuils de 10% capital et des droits de vote de la société Elior Group. Elle détient 17.22. 167 actions Elior Group représentant autant de droits de vote, soit 9,99% du capital et des droits de vote de la société. Ces positions se répartissent comme suit...

- FIAM LLC : 1.062.742 actions et 0,62% du capital et des droits de vote

- Fidelity Institutional AM Trust Company : 1.406.823 actions et 0,82% du capital et des DDV

- Fidelity Management & Research Company LLC : 12.802.599 actions et 7,42 % du capital et des DDV

- Fidelity Management Trust Company : 126.600 actions et 0,07% du capital et des DDV

- Fidelity Investment Management (UK) Limited : 1.828.403 actions et 1,06% du capital et des DDV

- Total FMR LLC : 17.227.167 actions et 9,99% du capital et des DDV

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Elior Group sur le marché.