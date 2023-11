Elior Group : au rebond

(Boursier.com) — Elior remonte de 1,7% à 1,788 euro ce mercredi, après sa correction de 5% hier, alors que Citi a ajusté son objectif de 3,8 à 3 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier. Après les rumeurs du mois dernier, l'Autorité de la concurrence considère que, si le plafonnement tarifaire peut constituer une réponse aux défaillances de marché, elle ne constitue pas en l'espèce la réponse la plus adaptée... Dans un avis destiné au gouvernement, le régulateur "recommande en priorité à celui-ci de rendre obligatoire la dématérialisation, de rechercher une solution structurelle pour rééquilibrer les rapports de force sur le marché et de mettre en place une régulation adaptée du secteur".

L'Autorité de la concurrence avait été saisie pour avis par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur la pertinence d'un encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur les commerçants agréés par la Commission Nationale des Titres-Restaurant (" CNTR ") ainsi que sur la question de la généralisation de la dématérialisation des titres-restaurant...

Pendant ce temps, le groupe renforce sa présence en Amérique du Nord et confirme sa stratégie de développement en Inde, contribuant ainsi à favoriser l'accélération du redressement du Groupe. Elior North America a annoncé dernièrement l'acquisition de Cater To You Food Service, accroissant son assise sur le marché Enseignement ainsi que sa présence sur la côte Est des Etats-Unis. Par ailleurs, Elior Group réaffirme sa présence en Inde, recentré sur le marché Entreprises à forte valeur ajoutée, offrant un fort potentiel de développement.

Ces axes de développement stratégiques témoignent de la détermination d'Elior Group à l'international. Le Groupe continuera de s'appuyer sur son expertise et son engagement envers l'excellence pour répondre aux besoins diversifiés de ses clients à travers le monde.