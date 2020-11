Elior Group annonce ses résultats financiers préliminaires 2019-2020

Elior Group annonce ses résultats financiers préliminaires 2019-2020

(Boursier.com) — Elior Group en amont de la publication de ses résultats annuels le 25 novembre 2020, fait le point sur ses activités, l'impact de la COVID-19 et annonce ses résultats financiers préliminaires non audités pour l'année 2019-2020 avant application de la norme IFRS 16. :

Le Chiffre d'affaires est de 3.967 milliards d'euros, à comparer à 4.923 milliards en 2018-2019, soit une décroissance organique de 19,7%.

L'Ebita ajusté des activités poursuivies du groupe ressort à -71 ME, à comparer à 176 ME l'an dernier.

L'impact de la COVID-19 est estimé à 1.003 ME sur le chiffre d'affaires et 268 ME sur l'Ebita ajusté. L'impact sur l'EBITA ajusté de la perte de chiffre d'affaires (drop-through) sur l'année est de 27%, inférieur au 30% annoncé.

Hors impacts de la COVID-19, des grèves en France et des sorties de contrats volontaires en Italie et la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni, la croissance organique de l'exercice 2019-2020 est de +1,7%.

La liquidité disponible au 30 septembre 2020 est de 630 ME, à comparer à 709 ME au 30 juin 2020.

La dette nette s'élève à 767 ME au 30 septembre, à comparer à 539 ME l'an dernier et à 563 millions d'euros au 31 mars 2020.

Philippe Guillemot, Directeur Général du groupe Elior, a déclaré : "Face à une situation exceptionnelle, Elior a très rapidement mis en oeuvre un plan d'action coordonné à l'échelle du Groupe. Sa capacité d'adaptation, la flexibilité de son organisation et une stricte discipline dans la gestion de ses coûts, lui ont permis de préserver un niveau de liquidité élevé. Solide sur ses fondamentaux économiques et financiers, expert en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, porté par des équipes engagées auprès de ses clients et de ses convives, Elior est aujourd'hui armé pour répondre aux enjeux d'une seconde vague de la COVID-19. Dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'entreprise hors tertiaire, nos activités restent soutenues, en restauration comme en services. Dans le même temps, Elior accélère le déploiement de ses nouvelles offres de restauration - plus flexibles dans le temps et dans l'espace, mais inflexibles sur la qualité - pour mieux répondre aux attentes des entreprises du secteur tertiaires qui représentaient moins de 20% de son chiffre d'affaires lors du précédent exercice. Elior est aujourd'hui aux avant-postes de cette transformation historique de notre métier de restaurateur responsable et social".