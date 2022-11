Elior grimpe encore en bourse, réflexions en cours confirmées avec Derichebourg...

(Boursier.com) — A la suite d'articles de presse récents et dans le prolongement de l'annonce faite le 4 juillet 2022 par Elior concernant la revue de ses options stratégiques, le groupe Derichebourg confirme, dans ce contexte et parmi l'ensemble des options à l'étude, l'existence de discussions avec Elior pour l'éventuel apport de sa branche multiservices. A ce jour, il n'existe cependant aucune certitude quant à l'issue de ces discussions et à la conclusion d'un accord ferme relatif à cet apport.

En toutes hypothèses, Derichebourg confirme ne pas avoir l'intention de déposer une OPA sur Elior.

Aucun autre commentaire ne sera fait tant qu'un accord n'aura pas été conclu ou que les discussions ne seront pas terminées...

Rappelons que selon Bloomberg, le groupe de restauration collective Elior discute d'un possible rapprochement avec son premier actionnaire Derichebourg en cherchant à consolider son bilan dans un contexte de fortes pressions inflationnistes.

Le groupe Elior a annoncé mercredi une troisième perte annuelle depuis le début de la pandémie de COVID, le groupe continuant de souffrir des renégociations de contrats souvent difficiles en France, alors que le télétravail et le flex-office se sont installés dans de nombreuses entreprises. Le PDG du groupe, Bernard Gault, a déclaré qu'Elior allait finaliser ses options stratégiques dans les prochaines semaines...

Options stratégiques

"La revue des options stratégiques annoncée le 4 juillet dernier devrait aboutir dans les prochaines semaines. Le conseil d'administration finalise l'examen de plusieurs scénarios en vue de choisir celui qui optimisera le positionnement stratégique du groupe et améliorera sa situation financière", a commenté le groupe de services.

Selon Bloomberg, le rapprochement verrait Derichebourg transférer des avoirs à Elior en échange d'une augmentation de sa participation à quelque 24% du capital. Rappelons que Derichebourg a porté cette année sa participation dans Elior à 19,6%, devenant ainsi le premier actionnaire du groupe.

Elior explore également d'autres options parmi lesquelles une augmentation de capital ou la vente d'unités dans des pays comme l'Italie ou le Royaume-Uni, toujours selon l'agence de presse, précisant qu'aucune décision n'a été prise et que les plans pourraient encore changer...

Elior grimpe de 10% ce jeudi à près de 2,85 euros en bourse de Paris, tandis que Derichebourg recule de 0,4% à 4,84 euros.