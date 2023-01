Elior France : Damien Pénin devient Directeur Général adjoint

(Boursier.com) — A compter du 2 janvier 2023, Damien Pénin devient Directeur Général adjoint d'Elior France. Il rapporte à Jean-Yves Fontaine, Directeur Général d'Elior France et membre du comité exécutif du Groupe. Damien Pénin conserve en outre le rôle de Directeur Général pour le marché éducation et santé qu'il occupait jusqu'à présent. Le périmètre de ses responsabilités se compose des marchés entreprises, éducation et santé pour Elior et intègre également les filiales Ansamble et L'Alsacienne de restauration.

Jean-Yves Fontaine, Directeur Général d'Elior France, déclare : "Je félicite Damien pour cette nomination à ce poste nouvellement créé. Il aura pour mission de mener à bien le redressement économique de l'activité restauration collective en France dans un contexte de lutte contre l'inflation, de crise énergétique et de pénuries des matières premières, de faciliter une nouvelle approche plus transversale de nos métiers mais aussi d'accélérer la belle dynamique commerciale d'Elior France, soutenue notamment par notre capacité d'innovation telle que nous l'avons démontré ces dernières années avec la confiance de nos clients et de nos équipes. Depuis qu'il nous a rejoint il y a huit ans, Damien a prouvé qu'il est le dirigeant dont nous avons besoin pour faire face aux défis qui se présentent à nous aujourd'hui et réinventer notre noble métier de restaurateur".