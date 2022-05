Elior : flambe logiquement après l'annonce de Derichebourg

(Boursier.com) — Elior s'envole logiquement de 6,3% à 3,2 euros en début de séance alors que Derichebourg va porter sa participation au tour de table du groupe de restauration collective à 19,6%. Dans le détail, le groupe de services aux entreprises et à l'environnement va acquérir 14,7% auprès de BIM (holding du fondateur d'Elior Robert Zolade) et de Gilles Cojan à un prix de 5,65 euros par action Elior, assorti d'un complément de prix éventuel pouvant aller jusqu'à 1,35 euro par action basé sur l'évolution du cours de bourse d'Elior entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Dans le cadre de cette prise de participation, Derichebourg demandera à bénéficier de deux sièges au Conseil d'Administration d'Elior mais n'entend pas déposer d'offre publique sur le solde du capital.

Bernstein ('performance de marché') voit la valorisation d'Elior s'améliorer si la société peut tenir ses plans à long terme, mais il y a une incertitude à court terme qui fait que le courtier se maintient à l'écart du dossier. Une participation stratégique dans l'entreprise avec une vision à long terme "a du sens" même avec une telle prime, ajoute le courtier.