Elior et Sodexo grimpent dans le sillage de Compass

(Boursier.com) — Le secteur de la restauration collective a le vent en poupe ce matin à Paris : Elior s'adjuge 4,6% à 2,7 euros et Sodexo gagne 2,5% à 69,6 euros. Les deux groupes français sont portés par Compass qui s'envole de près de 10% à Londres. La société de restauration collective britannique a dévoilé des résultats semestriels meilleurs que prévu, augmenté ses prévisions de revenus pour l'exercice et annoncé un gros programme de rachat d'actions. La direction anticipe désormais une croissance organique de 30% sur l'année, contre 20 à 25% visés précédemment, et 25% attendus par les analystes, alors que sa marge opérationnelle ajustée devrait dépasser 6%.

Sur les six mois clos fin mars, le bénéfice avant impôts a atteint 632 millions de livres contre 133 M£ l'année précédente, pour des revenus en hausse de 36% à 11,5 Mds£. "Tout en investissant dans la croissance future, l'augmentation de nos bénéfices et de nos flux de trésorerie continue de réduire l'endettement, qui est désormais de retour dans notre fourchette cible. Notre bilan solide et nos excellentes perspectives de croissance nous donnent la confiance nécessaire pour lancer un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de livres sterling au cours de cette année civile", souligne Compass.