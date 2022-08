Elior : en tête du SBF120

(Boursier.com) — Elior pointe en tête du SBF120 en matinée à la faveur d'un gain de 4,6% à 3,3 euros. L'actualité autour du spécialiste de la restauration collective est marquée par une note de Berenberg qui a ramené sa cible de 6,5 à 4 euros mais reste à l''achat'. Elior a connu 12 mois torrides, le cours de son action ayant chuté de 55% depuis ses sommets d'octobre 2021, malgré le récent rallye. Le plongeon a été alimenté par les inquiétudes concernant les faibles marges du groupe, un taux de rétention décevant, les changements au sein de la direction et les craintes relatives à une éventuelle levée de fonds. Sans parler d'un nouvel investisseur stratégique, en l'occurrence Derichebourg. Cela laisse désormais l'entreprise et son nouveau PDG face à une montagne à gravir. Ayant raté l'occasion de réduire ses pertes, le broker préfère rester à l''achat' même s'il admet qu'il est facile de jeter l'éponge après avoir revu ses estimations à la baisse. Le titre continue de sembler très bon marché par rapport à ses pairs en termes de VE/EBITDA et de PE à respectivement 8,4x et 10,9x les prévisions 2024.