Elior : en forte hausse après l'annonce des comptes

(Boursier.com) — Elior Group grimpe de 9% à 2,60 euros ce mercredi, alors que le groupe de restauration et de services a publié ses résultats pour l'exercice fiscal 2021-2022 clos au 30 septembre. Le Chiffre d'affaires annuel est ressorti à 4,45 MdsE, contre 3,69 MdsE en 2020-2021, en croissance organique de 18,3%, dont +9,8% provenant du développement commercial. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est équivalent à 95% de 2018-2019, pré-Covid.

Le Taux de rétention s'est affiché à un niveau record de 93,2% au 30 septembre 2022, en nette hausse comparé à 91,4% un an plus tôt. Le Développement commercial net est de 108 ME sur l'exercice 2021 2022 avec une marge d'EBITA ajusté de 4,6%.

L'EBITA ajusté du groupe est ressorti proche de l'équilibre à -6 ME en excluant les pertes de Preferred Meals aux États-Unis (activité industrielle désormais arrêtée), contre -19 ME l'an dernier sur cette même base, ce qui confirme l'amélioration de la situation du groupe.

L'Endettement financier net était de 1.217 ME au 30 septembre 2022, contre 1.108 ME au 30 septembre 2021 et quasi-inchangé au second semestre. La Liquidité disponible au 30 septembre 2022 ressort à 399 ME, contre 437 ME au 30 juin 2022.

"Les résultats de l'exercice sont sans grandes surprises, même si du côté positif, nous notons l'amélioration de la dynamique des nouveaux contrats et, du côté négatif, la poursuite FCF faible" commente Stifel qui souligne que les projections du groupe sont "légèrement en avance sur le consensus" et en ligne concernant la rentabilité, "bien que difficile à notre avis compte tenu du contexte inflationniste. Nous restons préoccupés par la situation financière avec une dette nette

encore plus de 2x au-dessus du niveau pré-COVID-19" conclut l'analyste qui reste vendeur sur le dossier en visant un cours de 2,20 euros.