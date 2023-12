Elior : du temps au temps

(Boursier.com) — Elior accélère en hausse de 6% à 2,67 euros ce jeudi à Paris, alors que JP Morgan est repassé de 'souspondérer' à 'neutre' sur le groupe de services avec un objectif réhaussé de 2,30 à 3 euros.TP ICAP Midcap avait déjà remonté sa cible de 2,5 à 3 euros, tout en restant à l''achat'... Le broker explique que le nouveau management a délivré la première publication probante d'Elior depuis longtemps avec une extinction des errements opérationnels, un retour à la profitabilité et une guidance 2024 crédible : Elior vise une croissance organique de 4-5% sur la base d'une moindre hausse de la fréquentation, d'un momentum de signatures toujours fort et d'un effet prix entre 1,5-2%. La génération de trésorerie devrait aussi tirer profit d'importantes optimisations au niveau des conditions de collecte auprès des clients, la génération de FCF ayant été le point faible de la publication 2023 aux yeux du courtier.Tout en se refusant à donner une Guidance Midterm, Elior se donne 2-3 ans pour se redresser et distribuer des dividendes...

La Deutsche Bank avait aussi rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la société avec une cible à 3,4 euros. Le broker estime que "le pire est probablement passé" et que l'accent est désormais mis sur la croissance et le désendettement... Il notait également "qu'aucun refinancement majeur n'est attendu avant 2026", mais qu'Elior se concentre sur son effet de levier. Il indiquait enfin que le retour attendu à un flux de trésorerie disponible positif "devrait aider" le dossier. Le titre perd encore 23% depuis le 1er janvier en bourse de Paris...