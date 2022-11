Elior / Derichebourg : et maintenant ?

(Boursier.com) — Elior et Derichebourg redonnent en moyenne 2% ce vendredi après une intense spéculation depuis deux séances. A la suite d'articles de presse récents et dans le prolongement de l'annonce faite le 4 juillet 2022 par Elior concernant la revue de ses options stratégiques, le groupe Derichebourg a confirmé, parmi l'ensemble des options à l'étude, l'existence de discussions avec Elior pour l'éventuel apport de sa branche multiservices. "A ce jour, il n'existe cependant aucune certitude quant à l'issue de ces discussions et à la conclusion d'un accord ferme relatif à cet apport" a précisé Derichebourg.

En toutes hypothèses, Derichebourg a confirmé ne pas avoir l'intention de déposer une OPA sur Elior.

"Le montage de cette opération nous semble complexe compte tenu de la taille des activités Multiservices (CA 2022 de 872 ME et EBITDA 2022 de 49,8 ME) et de la faible valorisation actuelle d'Elior (489 ME)" commente Portzamparc dans une note datée de ce vendredi. "Sur la base d'une valorisation de ces activités de 6x l'EBITDA, la prise de participation représenterait 61% du capital actuel d'Elior, ce qui placerait Derichebourg largement au-delà du seuil de déclenchement d'une OPA" poursuit l'analyste...

"En n'apportant que les activités tertiaires (CA 2022 588 ME et EBITDA 2022 de 35 ME) qui comprennent les activités propretés de Derichebourg où il existe selon le management de réelles complémentarités avec les activités de restauration collective d'Elior (appels d'offres communs propreté + restauration dans les grands groupes) la prise de participation représenterait encore 43% de la capitalisation boursière d'Elior" conclut Portzamparc qui reste positif sur Elior...