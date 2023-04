Elior : Derichebourg détient 48,31% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 avril à l'AMF, Derichebourg a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 avril, les seuils de 25% et 30% du capital et des droits de vote de la société Elior Group. Derichebourg détient 122.157.782 actions Elior Group représentant autant de droits de vote, soit 48,31% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une attribution de 80.156.782 actions nouvelles Elior Group en rémunération de l'apport en nature, réalisé par la société Derichebourg SA, de 100% capital de la société Derichebourg Multiservices Holding au profit de la société Elior Group.

Par le même courrier, Derichebourg a indiqué que les acquisitions des actions Elior Group qui sont à l'origine du franchissement du seuil, ont été effectuées dans le cadre d'une opération d'apport approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires d'Elior Group réunie le 18 avril 2023. La participation de Derichebourg n'est constituée d'aucun emprunt de titres. Derichebourg agit seul et n'envisage pas d'accroître sa participation dans Elior Group. Derichebourg a acquis le contrôle d'Elior Group du fait de l'opération d'apport. Cet investissement dans Elior Group "marque la confiance que porte Derichebourg dans la capacité de développement d'Elior Group et sa volonté d'accompagner la stratégie de cette dernière tant dans la restauration collective que dans les services aux entreprises".

Afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'actionnariat de Elior Group à la suite de la réalisation de l'apport, Derichebourg a obtenu la nomination de 5 membres représentant Derichebourg au Conseil d'administration d'Elior. Daniel Derichebourg a été nommé président directeur général d'Elior Group.