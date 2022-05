Elior : Derichebourg détient 19,58% du capital

(Boursier.com) — Il n'aura pas fallu attendre longtemps. 24 heures après avoir fait part de sa volonté de porter sa participation au tour de table d'Elior à 19,6%, Derichebourg a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 mai, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote d'Elior et détenir 33.770.218 actions, représentant autant de droits de vote, soit 19,58% du capital et des droits de vote de cette société.

Dans ce même courrier, le groupe de services aux entreprises et à l'environnement explique envisager d'accroître sa participation dans Elior en fonction des conditions et des opportunités de marché sans toutefois atteindre 30% du capital ou des droits de vote. Il n'envisage ainsi pas de prendre le contrôle de la société et souligne que son investissement marque la confiance que porte Derichebourg dans la capacité de développement d'Elior et sa volonté d'accompagner la stratégie de cette dernière tant dans la restauration collective que dans les services aux entreprises.

Comme indiqué hier, et afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'actionnariat d'Elior, Derichebourg demandera à bénéficier de deux sièges au Conseil d'Administration.

Chez les analystes, cette opération laisse assez perplexe. Pour Oddo BHF, ce deal apparait par exemple très surprenant, tant dans son timing (quelle est l'urgence pour Derichebourg ?) que dans ses termes. En effet, pourquoi payer une telle prime sur le cours de Bourse ? Pourquoi être prêt à payer un complément de prix basé sur l'évolution boursière car cela amène Derichebourg à ne pas vraiment souhaiter un re-rating du titre... Le broker pense également que les synergies potentielles, outre que commerciales (i.e. cross-selling) entre les deux principales divisions du groupe, Derichebourg Environnement (collecte, gestion et valorisation des déchets, etc...) et Derichebourg Multiservices sont limitées.

Au final, cette prise de participation, via la sortie quasi-totale du fondateur et du Chairman de Elior, appelle encore plus de questions sur la santé financière et opérationnelle du groupe. Cela peut en outre enlever un caractère spéculatif au titre (rachat par un industriel ou un fond de PE) malgré un endettement déjà important. Aussi l'analyste reste prudent sur le titre ('sous-performer') dont la valorisation ne laisse entrevoir à court terme qu'un potentiel d'appréciation limité.