Elior : de retour d'Assemblée générale

Elior : de retour d'Assemblée générale









Crédit photo © Elior

(Boursier.com) — Dans le contexte de la crise sanitaire, l'Assemblée générale mixte d'Elior Group du 26 février s'est réunie à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer. L'Assemblée Générale a été retransmise en direct et reste accessible en différé sur le site internet d'Elior Group. Les actionnaires ont été invités à participer en posant des questions en amont et au cours de cette Assemblée Générale. L'ensemble des questions-réponses sera bientôt disponible sur le site internet d'Elior Group.

Le quorum s'est établi à 74,55% et 1.386 actionnaires ont participé à distance ou par correspondance.

Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont approuvé 23 des 24 résolutions proposées par le conseil d'administration d'Elior Group. Notamment, les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020/ Ils ont également validé les rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice écoulé, ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux (Say on Pay ex ante et ex post).

Les actionnaires ont donné autorisation au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions d'Elior Group dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. Le Conseil pourra également procéder, le cas échéant, à diverses augmentations de capital.

En revanche, conformément à la recommandation du conseil d'administration, la 17e résolution portant sur la délégation d'émission au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise n'a pas été approuvée.

Quel retour à l'actionnaire ?

Rappelons par ailleurs, concernant la politique de retour à l'actionnaire, que le programme de rachat d'actions a été suspendu en raison de la pandémie de Covid-19. Elior maintient son contrat de liquidité afin de garantir un marché liquide pour les actions Elior Group.

Il a été proposé aux actionnaires de renoncer au versement du dividende pour l'exercice 2019-2020.