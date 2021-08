Elior : Crédit Agricole précise sa position

Elior : Crédit Agricole précise sa position









Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 18 août à l'AMF, la société anonyme Crédit Agricole a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 12 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Elior Group. Elle détient indirectement par l'intermédiaire des sociétés Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Caceis Bank Luxembourg qu'elle contrôle, 371.896 actions Elior Group représentant autant de droits de vote, soit 0,21% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de l'arrivée à échéance d'options d'achat, au résultat de laquelle l'exemption de s'applique pour CACIB. A cette occasion, CACIB a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.