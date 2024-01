Elior : coup de pouce !

(Boursier.com) — Elior remonte de 3,2% à 2,78 euros en séance à Paris ce mardi, alors que HSBC conserve le dossier avec un objectif de cours réhaussé de 2,10 à 2,90 euros. JP Morgan était lui déjà repassé de 'sous-pondérer' à 'neutre' sur le groupe de services avec un objectif réhaussé de 2,30 à 3 euros le mois dernier... La banque estimait que "le pire est derrière nous". Elle ne conseille néanmoins pas encore d'acheter le titre car la visibilité est limitée et la dynamique sous-jacente reste préoccupante. La nomination de Daniel Derichebourg en tant que DG et l'acquisition de Derichebourg Multiservices pourraient néanmoins conduire à une meilleure dynamique et à une reprise des marges, même s'il existe encore "trop d'incertitudes"...