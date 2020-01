Elior : broker en renfort

Crédit photo © Société Elior

(Boursier.com) — Elior reprend de la hauteur ce jeudi, s'adjugeant 0,6% à 13,08 euros, alors que la firme HSBC vient d'initier le suivi du dossier à l'achat avec un objectif de cours de 15,6 euros. Le broker a par ailleurs entamé le suivi de Sodexo (-0,7% en séance ce jour) à l'achat, avec une valorisation de 113 euros. Rappelons que le titre Elior avait mollement réagi hier à la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel de 1,308 milliard d'euros, en recul de 0,7% et de -1,8% en organique. Malgré une croissance organique plus faible que prévu, largement impactée par les mouvements sociaux en France au premier trimestre, la direction a confirmé ses ambitions pour l'exercice en cours, qui sont conformes à son objectif de moyen terme, savoir une croissance organique de 2%, une amélioration de la marge d'EBITA ajusté d'au moins 10 points de base et des dépenses d'investissement inférieures à 3% du chiffre d'affaires.