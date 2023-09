Elior : Boris Derichebourg nommé président-directeur général d'Elior France

(Boursier.com) — Elior Group annonce la nomination de Boris Derichebourg au poste de président- directeur général d'Elior France, en remplacement de Jean-Yves Fontaine. Boris Derichebourg, directeur des opérations d'Elior Group, devient également président-directeur général d'Elior France, l'entité qui regroupe l'ensemble des activités de restauration collective en France. Il a notamment pour priorité le développement des synergies commerciales entre les différents métiers du Groupe. Il conserve par ailleurs la présidence de Derichebourg Multiservices.

Daniel Derichebourg, président-directeur général d'Elior Group, commente : "J'ai décidé de confier à Boris la mission d'accélérer le redressement et le développement de l'activité de restauration collective en France. Cette nouvelle direction pourra s'appuyer sur une organisation simplifiée, plus transverse, pleinement centrée sur les opérations, et qui sera effective d'ici à la fin de l'exercice fiscal en cours. Je remercie Jean-Yves Fontaine pour le travail accompli à la tête d'Elior France ces quatre dernières années."