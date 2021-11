Elior : bondit, les perspectives séduisent

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Elior bondit de plus de 5% à 6,4 euros à l'ouverture du marché parisien, porté par sa publication annuelle. Le spécialiste de la restauration collective a enregistré sur son exercice 2020-2021 un EBITA ajusté de -64 ME contre -69 ME un an plus tôt, reflétant la stricte maîtrise des coûts opérationnels, pour un chiffre d'affaires de 3,69 MdsE, en repli organique de 5,3%. Le free cash-flow ressort à 13 ME contre -15 ME l'an passé. Pour l'exercice 2021-2022, Elior anticipe une croissance organique d'au moins 18% et une marge d'EBITA ajusté comprise entre 2% et 2,5%, avec des capex limités à environ 2,5% des revenus.

A moyen terme, le management anticipe une croissance organique annuelle d'au moins 7% pour 2022-2023 et 2023-2024 avec une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,6% en 2023-2024.

Bernstein ('performance de marché') note que les résultats ont dépassé les attentes et souligne que c'est la première fois depuis la pandémie de Covid-19 qu'Elior donne des "indications précises", et bien que les objectifs pour l'exercice 2022 soient plus faibles que ceux de ses pairs, ceux pour 2024 sont "ambitieux, bien supérieurs" au consensus. Citi ('achat') affirme également que les prévisions de marge à long terme sont "solides". La banque écrit que les investisseurs vont "passer outre une guidance légèrement molle" pour l'exercice 2022 et se concentrer sur les nouvelles perspectives à long terme. Bien qu'il y ait toujours eu un "potentiel clair" à plus long terme, la direction avait jusqu'à présent évité de donner des indications, l'objectif d'une marge de 4,6% pour l'exercice 2024 est "bien supérieur" à l'estimation de Citi.