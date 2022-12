Elior bondit après l'annonce de la reprise du pôle Multiservices de Derichebourg

(Boursier.com) — A contre-courant, Elior s'adjuge plus de 5% à 3,34 euros à l'ouverture et efface une partie des 8% perdus lundi. Sans grande surprise, le groupe de restauration collective va bien reprendre le pôle Multiservices de Derichebourg. Une opération qui sera financée par titres Elior et qui portera à 48,4% la participation au capital de Derichebourg, actionnaire de référence et de long terme. Le groupe évoque un important potentiel de création de valeur avec au minimum 30 ME de synergies annuelles d'EBITDA "run rate" et un impact positif à deux chiffres sur le bénéfice par action dès l'exercice 2023-2024.

La transaction devrait permettre à Elior de réduire son levier d'endettement mais celui-ci restera élevé en 2023 (plus de 3,5x ?), ce qui limite le potentiel pour du M&A aux US, affirme Oddo BHF. En parallèle, le rationnel stratégique et industriel parait relativement limité, les activités de nettoyage ne créant de synergies commerciales que dans le segment Santé (pas en Education et très peu en Corporate). D'un point de vue purement opérationnel, le broker considère toujours que l'amélioration chez Elior sera plus lente que ses concurrents, avec un risque sur les objectifs 2024 (qui pourraient être abandonnés / modifiés à l'issue de cette opération), qui paraissent ambitieux. Le courtier maintient ainsi sa recommandation 'sous-performance'. Il reste confiant quant aux fondamentaux du secteur de la restauration collective et sa résilience en temps de crise économique. Néanmoins, Elior a accumulé un certain nombre d'erreurs stratégiques et opérationnelles au cours des dernières années qui rendent son retournement long et relativement incertain...