Elior anticipe une progression de la marge d'EBITA ajusté pour atteindre environ 2,5% sur l'exercice 2023-2024

(Boursier.com) — Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des multiservices, publie ses résultats non audités de l'exercice 2022-2023 clos au 30 septembre 2023.

Les résultats de l'exercice 2022-2023 sont en ligne avec les objectifs fixés, à savoir :

Un Chiffre d'affaires annuel de 5.223 millions d'euros, en croissance organique de 11,2% sur un an (objectif : au moins +10%), avec un CA pro forma de 5.760 millions d'euros.

Un EBITA ajusté de 59 millions d'euros, contre une perte de -48 millions d'euros l'an dernier ; Une marge d'EBITA ajusté de 1,1% (objectif : environ 1%), en progression de 220 points de base.

Le FCF normalisé est de -20 millions d'euros, en forte progression par rapport à -124 millions d'euros en 2021-22 ; FCF en base publiée de -58 millions d'euros.

Le Ratio nette dette/EBITDA ressort à 5,4x, en deçà du test de covenant fixé à 6x, avec un assouplissement de confort du seuil de test au 31 mars 2024 de 4,5x à 5,25x obtenu le 21 novembre 2023.

L'objectif initial de synergies de coûts déjà dépassé ; l'objectif global passe de 30 millions d'euros à 56 millions d'euros.

Objectifs de croissance et de marge pour l'exercice 2023-2024 :

- Croissance organique du chiffre d'affaires entre +4 % et +5% (y compris une continuation du processus de rationalisation du portefeuille de contrats);

- Progression de la marge d'EBITA ajusté pour atteindre environ 2,5%.

Priorité au désendettement avec pour objectifs un ratio de levier (dette nette / EBITDA) : Autour de 4x au 30 septembre 2024, puis inférieur à 3x au 30 septembre 2026.

Daniel Derichebourg, président-directeur général d'Elior Group, a commenté : "Malgré des pressions inflationnistes inédites, l'exercice 2022-23 marque le retour à la rentabilité opérationnelle, prémices d'un redressement plus marqué. En quelques mois à la tête du Groupe, j'ai instauré de grandes transformations structurantes visant à le rendre plus agile et plus fort. Il s'agit notamment d'importants changements managériaux en France et en Italie, une nouvelle organisation pour toutes nos activités en France, et une refonte des fonctions supports du siège. Je me suis aussi directement impliqué dans l'extinction de foyers de perte sur certains contrats stratégiques. Ayant déjà dépassé l'objectif initial de synergies de coûts, nous révisons à la hausse l'objectif initial global, passant de 30 millions d'euros à 56 millions d'euros à horizon 2026. Ma principale priorité aujourd'hui est le désendettement du Groupe. Les efforts intenses déployés pour y parvenir au plus vite, à un moment où les pressions inflationnistes se détendent, me donnent toute confiance en notre capacité à retrouver le chemin d'une croissance suffisamment et durablement rentable. Avec un regard optimiste sur l'avenir du Groupe, je remercie toutes nos parties prenantes, internes et externes, pour leur soutien et leur confiance."