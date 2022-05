Elior : Ansamble renforce sa position de leader de la nutrition infantile

(Boursier.com) — Spécialiste de la restauration dans les crèches, Ansamble renforce sa position d'expert de la nutrition des tout-petits avec l'acquisition de 'Comme des papas', producteur de petits pots pasteurisés, bios et cuisinés avec des produits de saisons. Homologué "baby-food", Comme des papas permet d'étendre et de renforcer l'offre d'Ansamble en matière de nutrition infantile, à destination des professionnels et désormais des particuliers.

D'un projet étudiant à la pépinière d'entreprise

L'idée de 'Comme des papas' a germé en 2014 au cours d'un travail de groupe en école de management dans le secteur de la restauration : nourrir les tout-petits avec des produits de qualité, bios et gourmands avec en tête l'idée de s'affranchir de la mauvaise image des petit-pot industriels. Clément Girault, co-fondateur de 'Comme des papas' a installé ses bureaux et sa cuisine dans une pépinière d'entreprises à Contre, dans le Loir-et-Cher. C'est là qu'avec une équipe de 9 personnes, il produit 1.500 petits-pots par jour, distribués ensuite dans toute la France dans des crèches et auprès de particuliers.

La particularité de ses produits ? Des plats cuisinés qui se rapprochent le plus possible du "fait maison" grâce à des produits bios, et de saison, et une méthode de conservation qui, à la différence de la stérilisation, préserve la qualité nutritive et le goût : la pasteurisation basse-température. Les petits-pots 'Comme des papas', sans additifs ni conservateurs, se gardent ensuite 6 semaines au réfrigérateur.