Elior a obtenu un PGE d'un montant de 225 millions d'euros

(Boursier.com) — Le groupe Elior a obtenu un PGE de 225 millions d'euros garanti à hauteur de 80% par l'Etat français pour consolider son assise financière et diversifier ses moyens de financement. La liquidité du Groupe est augmentée de la totalité de ce montant.

Le prêt garanti par l'Etat français est à échéance initiale de douze mois, avec option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles. Cette option est exerçable par la société à sa discrétion, à l'issue de la période initiale d'un an. Dans le cadre de ce prêt, le groupe s'est engagé à se conformer à l'Engagement de responsabilité dont les caractéristiques sont décrites sur le site Internet du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance1.

Le syndicat de banques prêteuses se compose de Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas S.A., Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-De-France, Coöperatieve Rabobank U.A. trading as Rabobank Paris, Crédit Agricole Corporate et Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, Natixis et Société Générale.