Eli Lilly tient le choc !

(Boursier.com) — Eli Lilly a annoncé pour son premier trimestre des revenus et profits supérieurs aux attentes et fourni par ailleurs une guidance en ligne avec les attentes. Le bénéfice net a chuté à 1,46 milliard de dollars soit 1,60$ par titre, contre 4,24 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action a représenté 1,75$, contre 1,33$ un an avant et 1,48$ de consensus FactSet. Le laboratoire d'Indianapolis a affiché des revenus en croissance de 15% à 5,86 milliards de dollars, contre environ 5,5 milliards de consensus de marché. La croissance des volumes a compensé la baisse des prix, alors que les achats liés au covid-19 auraient totalisé 250 millions de dollars. Les ventes du blockbuster Trulicity ont flambé de 40% à 1,23 Md$, largement supérieurs aux attentes. Pour 2020, Lilly prévoit un bpa ajusté allant de 6,7 à 6,9$.