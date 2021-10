Eli Lilly relève sa guidance

(Boursier.com) — Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, a annoncé pour son troisième trimestre un bénéfice net en déclin de 8% à 1,11 milliard de dollars soit 1,22$ par titre, contre 1,21 milliard un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est amélioré à 1,94$, contre 1,41$ un an plus tôt et 1,96$ de consensus FactSet. Les revenus ont atteint 6,77 milliards de dollars, contre 5,74 milliards un an auparavant et 6,64 milliards de consensus de marché. Le groupe évoque une augmentation des revenus avec les produits liés au combat contre le Covid-19. Lilly se permet de relever la guidance, malgré un profit trimestriel inférieur aux attentes. Le bpa ajusté est désormais anticipé entre 7,95$ et 8,05$ sur l'année.