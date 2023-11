Eli Lilly réduit ses prévisions de bénéfices

(Boursier.com) — Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, a abaissé ce jour ses prévisions de bénéfices, tablant désormais sur un bpa ajusté allant de 6,50 à 6,70$, contre une guidance antérieure logée entre 9,70 et 9,90$ et rehaussée alors en août. L'ajustement résulte de charges d'acquisition. Pour le trimestre clos, le groupe a réalisé des revenus de 9,50 milliards de dollars, contre 8,9 milliards de consensus. Le traitement du diabète Mounjaro a affiché sur le trimestre des revenus de 1,41 milliard de dollars, nettement plus élevés que le consensus qui était d'environ 1,3 milliard. Le bénéfice ajusté par action a été de 10 cents.