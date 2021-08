Eli Lilly : plus de vaccins, moins de traitements covid !

(Boursier.com) — Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, a raté le consensus de bénéfice pour le trimestre clos. Sur le second trimestre fiscal, le bénéfice net a reculé à 1,39 milliard de dollars soit 1,53$ par action, contre 1,41 milliard de dollars et 1,55$ par titre un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,87$, contre 1,45$ un an auparavant et 1,89$ de consensus. Les revenus se sont appréciés de 23% en glissement annuel à 6,74 milliards de dollars, contre un consensus de 6,60 milliards de dollars. La demande pour les thérapies covid du groupe a été bien plus faible, compte tenu du déploiement parallèle des vaccins. Les revenus de ses seuls traitements du Covid-19 à base d'anticorps sont ressortis à 149 millions de dollars à peine sur le trimestre, contre 810 millions de dollars pour la période antérieure.