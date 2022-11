Eli Lilly : perspectives décevantes

(Boursier.com) — Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, a battu le consensus de place en termes de bénéfices et de revenus sur le trimestre clos, mais le groupe ajuste ses estimations 2022. Sur le trimestre clos, Lilly a affiché un bénéfice net en augmentation de 31% à 1,45 milliard de dollars soit 1,61$ par action, contre 1,11 milliard un an auparavant. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,98$. Les revenus se sont appréciés de 2% à 6,94 milliards de dollars. Le consensus était de 1,91$ de bénéfice ajusté par titre pour 6,89 milliards de dollars de revenus. Le groupe se montre toutefois prudent pour l'exercice, réduisant sa guidance de bénéfice par action entre 7,7 et 7,85$, contre une fourchette antérieure allant de 7,9 à 8,05$. C'est la troisième fois que Lilly abaisse cette guidance, victime du dollar fort, de la baisse des prix de l'insuline et de la concurrence générique sur son traitement du cancer.