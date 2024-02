Eli Lilly grimpe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, gagne du terrain avant bourse à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Le groupe a fait état sur la période de revenus en croissance de 28% à 9,35 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action en augmentation de 19% à 2,49$. Le groupe évoque une contribution significative des nouveaux produits, notamment Mounjaro (diabète) et Zepbound (perte de poids). En termes de perspectives, Lilly prévoit pour l'exercice 2024 des revenus allant de 40,4 à 41,6 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action est anticipé entre 11,80 et 12,30$. Le bpa ajusté annuel est attendu entre 12,20 et 12,70$, contre 12,4$ de consensus de place.