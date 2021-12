Eli Lilly dope ses prévisions

(Boursier.com) — Eli Lilly met ce jour en évidence les nouveaux médicaments et les lancements à venir qui devraient stimuler la croissance au cours de la décennie - en montrant comment la société a un impact sur des millions de personnes et réalise son objectif de créer des médicaments qui améliorent la vie. Dans ses présentations du jour, le laboratoire d'Indianapolis explique qu'il renforcera également son engagement d'innovation et d'investissement dans la science, afin de créer la prochaine vague de nouveaux médicaments pour les patients. Il partage de nouvelles informations dans ses quatre domaines thérapeutiques...

La société annonce le lancement de la soumission continue à la FDA pour le pirtobrutinib dans le lymphome à cellules du manteau, révèle de nouveaux essais de phase 3 prévus pour le tirzepatide dans l'obésité, l'apnée du sommeil et les maladies rénales, et publie de nouvelles données de biomarqueurs soutenant l'efficacité du donanemab.

Lilly s'attend à ce que les revenus de l'année 2022 se situent entre 27,8 milliards de dollars et 28,3 milliards de dollars, avec des produits de croissance clés générant les deux tiers des revenus de son activité principale, à l'exclusion des thérapies Covid-19. Le groupe s'attend à ce que la marge d'exploitation soit d'environ 30% sur une base publiée et d'environ 32% sur une base ajustée. Il anticipe un bénéfice par action logé entre 8$ et 8,15$ sur une base publiée, et de 8,5$ à 8,65$ sur une base base ajustée. Lilly s'attend désormais à ce que les revenus de 2021 se situent entre 28 et 28,3 milliards de dollars et que le bpa ressorte entre 6,18 et 6,23 dollars sur une base publiée (8,15 à 8,20 dollars sur une base ajustée).