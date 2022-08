Eli Lilly décroche après les comptes

(Boursier.com) — Eli Lilly, le laboratoire pharmaceutique américain, pointe en très forte baisse avant bourse à Wall Street. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a rapporté des revenus en déclin de 4% (-1% à devises constantes), avec de plus faibles prix réalisés et une baisse des revenus d'Alimta suite à l'arrivée de génériques. Les revenus mondiaux totalisent ainsi 6,49 milliards de dollars. Le bénéfice net consolidé recule de 31% à 952 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté chute de 33% à 1,13 milliard de dollars soit 1,25$ par titre. Le consensus était de 1,68$ de bpa ajusté pour 6,67 milliards de revenus. Le bénéfice ajusté annuel par action est désormais anticipé entre 7,9 et 8,05$.