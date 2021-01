Eli Lilly : bond des profits avec la crise sanitaire

Eli Lilly : bond des profits avec la crise sanitaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, a annoncé pour son quatrième trimestre clos fin décembre 2020 un bénéfice net en vive croissance de plus de 41%, à 2,12 milliards de dollars soit 2,32$ par action, contre 1,5 milliard de dollars et 1,64$ par titre un an avant. Les revenus mondiaux du groupe ont totalisé 871 millions de dollars sur le trimestre sur bamlanivimab, sa thérapie contre le Covid-19. Les revenus consolidés ont ainsi grimpé de 22% à 7,44 milliards. Le consensus était de 7,27 milliards selon FactSet. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 2,75$, contre 1,73$ un an plus tôt et 2,37$ de consensus. Pour 2021, le groupe affirme sa guidance et table sur un bpa ajusté allant de 7,75 à 8,4$, pour des revenus situés entre 26,5 et 28 milliards.