Eli Lilly : avertit sur ses résultats

(Boursier.com) — Avertissement pour Eli Lilly. Le groupe pharmaceutique a abaissé sa prévision de bénéfice annuel ajusté en raison de la baisse de la demande pour ses traitements du COVID-19 et de coûts de R&D élevés. Il table désormais sur un bpa ajusté compris entre 7,80 dollars et 8 dollars, contre une prévision précédente de 7,75 dollars à 8,40 dollars. Les revenus sont de leur côté anticipés entre 26,6 et 27,6 Mds$ contre une fourchette précédente allant de 36,5 à 28 Mds$.

Le gouvernement américain a arrêté en mars l'utilisation autonome du traitement bamlanivimab à base d'anticorps contre le COVID-19 développé par Eli Lilly, les nouvelles variantes du virus pouvant résister à ce médicament lorsqu'il est utilisé seul. Eli Lilly a déclaré qu'il se concentrerait désormais sur une combinaison du bamlanivimab et de son autre anticorps contre le coronavirus, l'etesvimab, dont l'efficacité contre les variants s'est avérée plus forte.

Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a enregistré un résultat net de 1,36 milliard de dollars, soit 1,49 dollar par action, contre 1,46 Md$ un an plus tôt. Le bpa ajusté s'est établi à 1,87$ contre 2,13$ de consensus. Les revenus ont progressé de 16% à 6,81 Mds$, également un peu courts par rapport aux attentes des analystes.