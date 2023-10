Eli Lilly acquiert POINT Biopharma pour 1,4 milliard de dollars

(Boursier.com) — Eli Lilly et POINT Biopharma Global ont annoncé aujourd'hui un accord définitif permettant à Lilly d'acquérir POINT, une société "radiopharmaceutique" disposant d'un pipeline de thérapies aux stades cliniques et précliniques en développement pour le traitement du cancer. La thérapie par radioligand de POINT peut permettre de cibler précisément le cancer en liant un radio-isotope à une molécule de ciblage qui délivre un rayonnement directement aux cellules cancéreuses, permettant ainsi une efficacité antitumorale significative tout en limitant l'impact sur les tissus sains, explique Lilly. Lilly lancera une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions en circulation de POINT pour un prix d'achat de 12,50$ par action en cash, soit un total d'environ 1,4 milliard de dollars payable à la clôture. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés.

La transaction n'est soumise à aucune condition de financement et devrait être finalisée vers la fin de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'offre de la majorité des actions ordinaires en circulation de POINT et l'approbation du transfert de licence par l'autorité de réglementation des États-Unis. Le prix d'achat payable à la clôture représente une prime d'environ 87% par rapport au cours de clôture de l'action POINT le 2 octobre 2023, dernier jour de bourse avant l'annonce de la transaction, et de 68% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 30 jours.

Les principaux programmes de POINT sont en phase avancée de développement. PNT20021 est un traitement par radioligand ciblé par l'antigène membranaire spécifique de la prostate en cours de développement pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration après progression sous traitement hormonal. Les principales données de cette étude sont attendues pour le quatrième trimestre 2023. PNT2003 est une thérapie radioligand ciblée sur les récepteurs de la somatostatine en cours de développement pour le traitement des patients atteints de tumeurs neuroendocrines gastroentéropancréatiques. Au-delà du pipeline clinique à un stade avancé, POINT dispose de plusieurs programmes supplémentaires aux premiers stades de développement clinique et préclinique. De plus, POINT exploite un vaste campus de fabrication de produits radiopharmaceutiques à Indianapolis, ainsi qu'un centre de recherche et de développement radiopharmaceutique à Toronto. Ces installations seront utilisées aux côtés du vaste réseau de partenaires de la chaîne d'approvisionnement de POINT pour l'approvisionnement en radio-isotopes et leurs précurseurs.