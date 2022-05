Electronic Arts : vers une cession du groupe ?

(Boursier.com) — Electronic Arts, géant américain du jeu vidéo, chercherait activement à se vendre ou à fusionner, selon le site spécialisé dans les technologies Engadget. Citant le site d'informations Puck et suite à plusieurs vagues rapports hier, Engadget rapporte qu'Electronic Arts recherche activement un acheteur ou une autre société souhaitant fusionner avec lui. EA aurait eu des entretiens avec un certain nombre d'acheteurs ou de partenaires potentiels, dont Walt Disney, Apple et Amazon. Selon Puck, dans le cas d'une fusion, EA préfèrerait un accord qui permettrait à Andrew Wilson de rester directeur général de la société fusionnée. Une source a déclaré qu'EA avait approché Disney en mars dans le but de créer "une relation plus significative" au-delà des accords de licence. Disney a décidé de ne pas avancer sur le sujet.

Engadget poursuit en écrivant que Comcast était peut-être proche d'un accord avec EA. Le DG Brian Roberts aurait approché Wilson avec une offre de fusion de NBCUniversal avec EA. Ces pourparlers ont échoué le mois dernier lorsqu'un accord n'a pu être conclu sur le prix ou la structure de l'entité combinée.