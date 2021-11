Electronic Arts : vers ses sommets...

(Boursier.com) — Electronic Arts se rapproche de ses sommets boursiers à Wall Street, en hausse de 3% à 143$, alors que l'éditeur de jeux vidéo, connu pour ses titres de sports tels que Madden NFL et FIFA 21, a dernièrement relevé sa guidance annuelle, misant sur le succès du dernier 'FIFA' et de son prochain jeu 'Battlefield 2042'. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté de 7,63 Mds$, contre 7,4 Mds$ précédemment, et sur un bpa ajusté de 6,95$ (contre 6,4$ et 6,63$ de consensus).

Sur son deuxième trimestre fiscal, la société basée à Redwood City (Californie) a enregistré un bénéfice par action de 1,58$ pour un chiffre d'affaires de 1,85 Milliard de dollars. Des chiffres largement supérieurs aux attentes des analystes...

"Le deuxième trimestre a été le plus solide de l'histoire d'Electronic Arts, avec plus de joueurs dans le monde entier qui ont rejoint et se sont engagés sur nos grandes franchises, nos nouveaux lancements et nos services en direct", a déclaré le patron d'EA, Andrew Wilson.

Le groupe EA, qui est basé à Redwood City en Californie, avait déjà ajusté en hausse ses prévisions de ventes annuelles l'été dernier. "Nous nous sentons plus optimistes que jamais dans ce secteur", avait expliqué déclaré le directeur financier Blake Jorgensen qui mettait en avant le succès des titres phares comme "Battlefield" ou "Apex Legends"...