Electronic Arts : ventes un peu justes, et Adieu à la Fifa

(Boursier.com) — Electronic Arts a publié mardi soir des résultats mitigés pour son 4e trimestre fiscal, avec des bénéfices supérieurs aux attentes, mais des prévisions jugées un peu justes pour le 1er trimestre fiscal en cours. Malgré cela, le titre de l'éditeur américain de jeux vidéo progressait de 2,2% dans les cotations post-séance à Wall Street.

Les revenus ajustés du 4e trimestre fiscal sont ainsi ressortis un peu inférieurs aux attentes à 1,75 milliard de dollars (+17,4% sur un an), contre 1,77 Md$ attendu par le consensus Refinitiv. Pour le premier trimestre de l'exercice décalé entamé en avril, Electronic Arts prévoit un chiffre d'affaires ajusté compris entre 1,20 et 1,25 Md$, contre 1,44 M$ attendu par les analystes.

Le bénéfice net du groupe a flambé à 225 millions de dollars (80 cents par action) contre 76 M$ (26 cents) pour la même période de 2021. C'est mieux que les attentes du marché, logées à 66 cents par action. Pour le 1er trimestre, EA prévoit un bénéfice par action de 76 à 85 cents par action, supérieur aux 68 cents visés par le consensus.

Divorce consommé avec la FIFA

Pour le trimestre en cours, le groupe s'attend notamment à des ventes plus faibles que prévu de son jeu "Battlefield 2042" et à un ralentissement de la demande après la fin des confinements liés à la pandémie de Covid-19 et sur fond d'inflation, qui rabote le pouvoir d'achat des "gamers".

Quelques heure avant l'annonces de ses comptes, EA avait officialisé son divorce avec la Fifa après 3 décennies de partenariat autour du célèbre jeu de football du groupe. Cette année, il y aura un dernier opus sous le nom connu des gamers depuis près de 30 ans, à savoir "FIFA 23", mais l'année prochaine, le jeu de football le plus connu du monde sera rebaptisé "EA SPORTS FC". EA revendique plus de 150 millions de joueurs actifs pour ce jeu, mais aucun accord n'a pu être trouvé avec la Fifa pour prolonger le partenariat.