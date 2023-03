Electronic Arts supprime 6% de ses effectifs

(Boursier.com) — Electronic Arts, géant américain des jeux vidéo, va supprimer environ 6% de ses effectifs et réduire son espace de bureau dans le cadre d'un plan de restructuration. EA a déclaré que ces mesures allaient se traduire par des coûts de 170 à 200 millions de dollars, selon les informations transmises à la SEC, gendarme américain de marché. "Alors que nous nous concentrons davantage sur notre portefeuille, nous nous éloignons des projets qui ne contribuent pas à notre stratégie", a ajouté le directeur général de l'éditeur, Andrew Wilson, dans une note aux employés. Ainsi, EA s'éloigne des projets "qui ne contribuent pas à la stratégie", examinant son empreinte immobilière et restructurant certaines équipes. Le dirigeant souligne que les licenciements sont "la partie la plus difficile" de ces actions. EA fournira des indemnités de départ et des soins de santé aux employés concernés. Les licenciements auraient commencé plus tôt durant le trimestre.

EA comptait près de 13.000 employés l'an dernier. Fin janvier, le groupe avait dévoilé des revenus trimestriels inférieurs aux attentes et fourni une guidance plus faible que prévu, reportant son jeu Star Wars de six semaines. Pour le trimestre clos en mars, EA tablait alors sur un 'net bookings' allant de 1,68 à 1,78 milliard de dollars, très inférieur au consensus de place qui se situait à 2,2 milliards de dollars. Le très attendu 'Star Wars Jedi : Survivor' ne sera lancé que le 28 avril, alors qu'il était attendu au 17 mars. Le groupe évoquait fin janvier une question de qualité et entendait atteindre "le niveau" requis par les fans. Sur le trimestre clos en mars, EA prévoyait fin janvier un bpa ajusté allant de 1,2 à 1,4$, loin du consensus qui était alors de 2,2$.