Electronic Arts relève ses prévisions de profits

(Boursier.com) — Electronic Arts, le concepteur américain de jeux vidéo, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un niveau de net bookings de 1,82 milliard de dollars en croissance de 4% en comparaison de l'an dernier, ainsi que des revenus de 1,91 milliard de dollars. Le bénéfice net s'est établi à 399 millions de dollars, contre 299 millions un an plus tôt, à la même période. Les résultats ont été soutenus en particulier par la performance du portefeuille EA Sports - avec la franchise 'FC 24'. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,46$, contre 1,28$ un an avant et 1,27$ de consensus. Le 'net bookings' est également supérieur aux anticipations de marché. EA prévoit un bénéfice par action allant de 4,10 à 4,66$ sur l'exercice clos en mars, soit une révision en hausse de la guidance.