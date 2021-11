Electronic Arts : Rachel Gonzalez nommée au conseil d'administration

(Boursier.com) — Electronic Arts, un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé que Rachel Gonzalez avait été nommée au conseil d'administration d'EA, avec effet immédiat. Mme Gonzalez siégera également au comité de nomination et de gouvernance d'EA. Elle était vice-présidente exécutive, avocate générale de Starbucks Coffee, où elle supervisait les affaires juridiques et réglementaires, la sécurité mondiale, l'éthique et la conformité. Avant de rejoindre Starbucks, elle avait été directrice administrative de la société de technologie de voyage Sabre Corporation, où elle dirigeait une équipe mondiale responsable des communications d'entreprise, de la conformité d'entreprise, des affaires gouvernementales, des ressources humaines, de la stratégie juridique et des affaires réglementaires.

Mme Gonzalez a également occupé des postes de direction chez Dean Foods et Affiliated Computer Service. Plus tôt dans sa carrière, elle était associée chez Morgan, Lewis & Bockius, se concentrant sur la finance d'entreprise, la gouvernance d'entreprise, les fusions et acquisitions et la conformité auprès de la SEC.

