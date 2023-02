Electronic Arts plonge à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — Electronic Arts, géant américain des jeux vidéo, s'écroulait de 10% après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe a livré une faible guidance sur le trimestre en cours et reporté son jeu Star Wars de six semaines. Sur le trimestre clos en mars, EA table sur un net bookings allant de 1,68 à 1,78 milliard de dollars, très inférieur au consensus de place qui se situait à 2,2 milliards de dollars. Le très attendu 'Star Wars Jedi : Survivor' ne sera lancé que le 28 avril, alors qu'il était attendu le 17 mars. Le groupe évoque une question de qualité et entend atteindre "le niveau" requis par les fans. Pour le troisième trimestre fiscal juste clos, le net bookings a reculé de 9% à 2,34 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action, de 2,8$, a raté le consensus qui était de 3,05$. Sur le trimestre entamé, EA prévoit un bpa ajusté allant de 1,2 à 1,4$, loin du consensus qui était de 2,2$.