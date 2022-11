Electronic Arts : perspectives sans relief

(Boursier.com) — Electronic Arts, le colosse californien des jeux vidéo, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal, clos fin septembre 2022, des revenus de 1,9 milliard de dollars à comparer à un niveau de 1,83 milliard un an avant. Le bénéfice net a représenté 299 millions de dollars, contre 294 millions sur la période correspondante, l'an dernier. Le bénéfice dilué par action a été de 1,07$. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,28$, contre 1,35$ de consensus. Les revenus ajustés, à 1,75 milliard de dollars, ratent aussi le consensus d'environ 1,5%. Le groupe envisage, pour l'exercice clos fin mars 2023, des revenus allant de 7,55 à 7,75 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice net allant de 871 à 934 millions de dollars. Le niveau de 'net bookings' de l'éditeur des jeux FIFA et Star Wars est désormais anticipé entre 7,65 et 7,85 milliards de dollars sur l'exercice, contre 7,93 milliards de consensus. Le bpa ajusté est attendu entre 6,95 et 7,25$, contre 7,15$ de consensus de marché.