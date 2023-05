Electronic Arts : bullish ?

(Boursier.com) — Electronic Arts gagnait du terrain après bourse à Wall Street hier soir, suite à sa publication du quatrième trimestre fiscal et de l'exercice décalé 2023. Pour le quatrième trimestre, l'éditeur californien de jeux vidéo a affiché un niveau de net bookings de 1,95 milliard de dollars, en augmentation de 11% en glissement annuel et de 15% à devises constantes. La franchise EA Sports FIFA a affiché 31% de croissance. Au cours des six mois qui ont suivi son lancement, EA Sports FIFA 23 a dépassé les ventes totales d'EA Sports FIFA 22 sur sa vie commerciale, devenant ainsi le lancement le plus réussi de l'histoire de la franchise. Apex Legends a enregistré une croissance nette des réservations au quatrième trimestre d'une année sur l'autre à taux de change constant, grâce à une saison 16 réussie avec un pic d'utilisateurs actifs hebdomadaires en hausse de plus de 20% par rapport à la saison précédente. À ce jour, le réseau de joueurs Sims 4 compte plus de 70 millions de joueurs dans le monde... Les revenus d'EA ont été de 1,87 milliard sur le trimestre et 7,43 milliards sur l'exercice. Le bpa ajusté a été de 1,78$ sur le trimestre contre 1,34$ de consensus. Les revenus battent aussi le consensus.

Pour l'exercice 2024 qui se terminera fin mars 2024, EA anticipe des revenus GAAP allant de 7,3 à 7,7 milliards de dollars, un bénéfice net allant de 915 millions à 1,055 milliard de dollars, et un bpa dilué de 3,3 à 3,81$. Le cash flow opérationnel est attendu entre 1,7 et 1,85 milliard. Le net bookings est estimé entre 7,3 et 7,7 milliards. Sur le trimestre clos fin juin, EA vise un bpa ajusté de 95 cents et un net bookings de 1,55 milliard, sur la base des milieux de fourchettes des guidances. Le consensus FactSet était de 89 cents de bpa ajusté et 1,56 milliard de dollars de net bookings. Pour l'exercice, le bpa ajusté est attendu à 6,65$ en milieu de fourchette contre 6,56$ de consensus.