Electronic Arts bat le consensus

(Boursier.com) — Electronic Arts, l'éditeur américain de jeux vidéo, a annoncé hier soir, pour le trimestre clos en juin 2023, son premier trimestre fiscal 2024, des revenus en progression à 1,92 milliard de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 1,10$ à comparer au niveau de 32 cents de l'an dernier. Le consensus était de 1,02$ de bpa ajusté. Le niveau de net bookings est ressorti assez proche des anticipations de marché, à 1,58 milliard de dollars, en augmentation de 21% en glissement annuel. "EA a enregistré un premier trimestre record, porté par la forte dynamique du football mondial EA SPORTS et de Star Wars Jedi : Survivor", a déclaré Andrew Wilson, DG d'EA. "Nous avons connu un bon début d'exercice", a ajouté Stuart Canfield, directeur financier d'EA. "Pour l'avenir, nos équipes restent concentrées sur la croissance et la rentabilité à long terme". Pour l'exercice 2024, les revenus sont anticipés entre 7,3 et 7,7 milliards de dollars, alors que le bénéfice net est attendu entre 947 et 1,087 milliard. Le net bookings est prévu entre 7,3 et 7,7 milliards.