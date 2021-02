Electronic Arts affiche des résultats contrastés

(Boursier.com) — Electronic Arts a publié pour le troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 3,09$, contre un consensus de 2,94$ et un bpa de 2,79$ sur la période correspondante de l'an dernier. L'éditeur américain de jeux vidéo a réalisé des revenus de 'bookings' de 2,4 milliards de dollars sur la période close en décembre 2020, ce qui dépasse de 1% le consensus. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 1,67 milliard contre 1,59 milliard un an avant. Le bénéfice net consolidé a représenté 211 millions de dollars et 72 cents par titre, contre 346 millions de dollars et 1,18$ par action un an avant. Le consensus de bpa net était de 77 cents selon FactSet. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage une perte par action de 7 cents et des recettes de 1,32 milliard. Le bpa annuel devrait ressortir à 2,54$ pour des recettes de 5,6 milliards.