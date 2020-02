Electricité et Eaux de Madagascar : un Administrateur provisoire devrait être nommé

(Boursier.com) — En complément de son communiqué du 29 janvier 2020, Electricité et Eaux de Madagascar informe le marché que le Tribunal de Commerce de Paris a décidé de renvoyer au 6 mars l'étude de la demande en rétractation de l'ordonnance non contradictoire obtenue par le concert Wyser-Pratte.

Cette incongruité judiciaire a pour effet de maintenir les effets de la convocation introduite par Madame Leloup Thomas et ce, nonobstant le non-respect tant de l'article R 225-65 alinéa 1er du Code de Commerce que des règles de convocation des Assemblées Générales des Sociétés (non-respect du délai de 15 jours de convocation établi de manière incontestable, référence dans les bulletins de vote à une première convocation d'Assemblée Générale qui n'a jamais eu lieu, jours calendaires visés dans le BALO alors que la réglementation fait état de jours ouvrés, etc...) , explique le management qui poursuit : Au-delà de ces manquements qui nuisent gravement au sérieux du bon fonctionnement de la Place de Paris, le prestataire de service usuel en charge de l'organisation des Assemblées Générales de la société notamment pour le décompte des actions et des droits de vote, n'a pas été dûment missionné et/ou simplement mis en mesure de procéder à ses démarches et vérifications consistant notamment à s'assurer du respect des règles de convocation .

Le Président a donc demandé Mme Leloup-Thomas d'ajourner la tenue de l'Assemblée Générale qu'elle a convoquée. Il lui a également précisé que cette décision serait nécessairement prise par le Bureau de l'Assemblée générale, notamment pour les raisons évoquées ci-avant.

Le Mandataire Judiciaire a indiqué que le concert Wyser-Pratte lui ayant notifié, que le Président du Conseil d'Administration ne pourrait présider le Bureau de l'Assemblée Générale compte tenu de la décision judiciaire l'ayant désignée, elle se verrait contrainte de prendre elle-même la présidence du Bureau.

L'Autorité des Marchés Financiers a aujourd'hui invité la société à entreprendre toutes démarches relatives à la nécessité de suspendre la cotation avant l'ouverture des Marchés le 4 février 2020 .

Dans ce contexte, le Président et la majorité des Administrateurs estiment que la participation à une Assemblée Générale manifestement entachée de multiples nullités n'est pas envisageable ni même souhaitable pour le bon fonctionnement de la société .

Un huissier de justice accompagné d'une sténotypiste a été désigné par la société afin de prendre note de l'intégralité des débats dans le but d'engager toutes actions en responsabilité qu'il s'avérerait utile ou nécessaire de prendre à l'encontre de toutes personnes.

Dès le 4 février, le Conseil d'Administration déposera une nouvelle requête tendant à faire désigner un Administrateur provisoire dans le but de préserver les droits de tous les actionnaires.